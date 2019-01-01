【結果】第30回ゴールデンゲームズinのべおか

[陸上競技部](2019年05月04日 23時27分)

第30回ゴールデンゲームズinのべおかが５月４日、宮崎県延岡市西階総合運動公園陸上競技場で行われた。結果は以下の通り(上位３名と駒大関係のみ)。



【10000m】

〈Ａ組〉

１位 設楽 悠太(HONDA) 27’53”67

２位 市田 孝(旭化成) 28’18”15

３位 KIPYATICH Abraham(旭化成) 28’18”17

５位 大塚 祥平(17年卒、現・九電工) 28’28”14



【5000m】

〈Ａ組〉

１位 鎧坂 哲哉(旭化成) 13’36”77

２位 平 和真(カネボウ) 13’41”54

３位 戸田 雅稀(サンベルクス) 13’41”62

９位 中村 匠吾(15年卒、現・富士通) 13’47”51



〈Ｂ組〉

１位 MAGOMA BenuelMogeni(旭化成) 13’41”07

２位 湊谷 春紀(横浜DeNA) 13’41”61

３位 寺内 將人(愛知製鋼) 13’42”90

15位 浅石 祐史(17年卒、現・ヤクルト) 14’06”53

24位 西澤 佳洋(15年卒、現・小森コーポレーション) 14’32”37



〈Ｅ組〉

１位 住田 優範(愛知製鋼) 14’04”25

２位 西川 雄一朗(東海大) 14’05”17

３位 今崎 俊樹(大阪ガス) 14’06”49

７位 猪浦 舜(15年卒、現・八千代工業) 14’09”24

13位 物江 雄利(19年卒、現・カネボウ) 14’17”33



〈Ｇ組〉

１位 滋野 聖也(プレス工業) 14’06”27

２位 茂木 圭次郎(旭化成) 14’10”89

３位 関戸 雅輝(NTT西日本) 14’19”94

10位 中村 大成(法４) 14’27”58

