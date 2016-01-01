徐々に流れをつかみ､上位へあと一歩
[相撲部]第54回東日本学生相撲リーグ戦(2005年09月18日 20時17分)
第54回東日本学生相撲リーグ戦が9月18日､靖国神社境内相撲場で行われた。駒大は初戦の東農大･日大の上位2校に自分達の相撲をとらせてもらえなかった。しかし､3戦目の中大に勝ってからは積極的な攻めや逆転で勝つ、粘りの相撲で去年の7位という結果を上回った。
結果は以下の通り(上位3校と駒大のみ)
〈1回戦〉駒大2－7東農大
先鋒 高田● (寄り倒し) ○木村
二陣 日高● (寄りきり) ○早野
三陣 松谷○ (寄りきり) ●布田
四陣 芦田● (突き出し) ○光内
中堅 遠藤● (突き出し) ○田中
六陣 二瓶● (引き落し) ○須藤
七陣 川端○ (叩き込み) ●小野寺
副将 宮城● (下手投げ) ○中田
大将 板垣● (掬い投げ) ○森下
〈2回戦〉駒大1－8日大
先鋒 高田● (引き落し) ○吉田
二陣 日高● (叩き込み) ○下田
三陣 松谷● (寄り倒し) ○木崎
四陣 芦田● (押し出し) ○森
中堅 遠藤● (押し出し) ○市原
六陣 二瓶○ (反則負け) ●深尾
七陣 川端● (寄りきり) ○南
副将 宮城● (押し出し) ○山本
大将 板垣● (押し出し) ○境澤
（3回戦）駒大5－4中大
先陣 高田● (押し出し) ○中村
二陣 日高● (叩き込み) ○山口
三陣 松谷○ (寄りきり) ●冨田
四陣 芦田○ (下手投げ) ●馬場
中堅 遠藤○ (上手投げ) ●渡辺
六陣 二瓶● (突き落し) ○中村
七陣 川端● (押し出し) ○村井
副将 宮城○ (寄り倒し) ●長澤
大将 板垣○ (上手投げ) ●高橋
（4回戦）駒大3－6東洋大
先鋒 高田○ (上手投げ) ●荒木関
二陣 日高● (寄りきり) ○向本
三陣 松谷● (押し倒し) ○寺下
四陣 芦田○ (突き落し) ●尾崎
中堅 遠藤○ (寄り倒し) ●瀬戸
六陣 二瓶● (叩き込み) ○稲田
七陣 川端● (突き出し) ○高村
副将 小池● (上手投げ) ○榎本
大将 板垣● (寄りきり) ○北園
(5回戦)駒大7－2大東大
先鋒 高田○ (押し出し) ●佐藤
二陣 日高● (肩すかし) ○山崎
三陣 松谷○ (吊り落し) ●遠藤
四陣 芦田○ (押し出し) ●岩崎
中堅 遠藤○ (寄り倒し) ●原田
六陣 二瓶○ (うっちゃり) ●大島
七陣 川端○ (寄りきり) ●大高
副将 小池● (寄りきり) ○毛利
大将 板垣○ (掬い投げ) ●森嶋
（6回戦）駒大5－4拓大
先鋒 高田○ (寄りきり) ●橋本
二陣 日高● (叩き込み) ○長尾
三陣 松谷○ (下手投げ) ●寺元
四陣 芦田● (叩き込み) ○市川
中堅 遠藤○ (きめ出し) ●赤坂
六陣 二瓶● (小手投げ) ○佐久間
七陣 川端● (寄りきり) ○大山
副将 小池○ (寄り倒し) ●高橋
大将 板垣○ (寄りきり) ●阿部
（7回戦）駒大4－5日体大
先鋒 高田○ (寄りきり) ●長澤
二陣 日高● (押し倒し) ○緒方
三陣 松谷○ (突き落し) ●宮本
四陣 芦田○ (叩き込み) ●石黒
中堅 遠藤● (上手投げ) ○園田
六陣 二瓶○ (掬い投げ) ●伊東
七陣 松本● (寄り倒し) ○松永
副将 小池● ( 首投げ ) ○寺田
大将 板垣● (寄りきり) ○池田
(結果)
優勝 日大
準優勝 東農大
第３位 日体大
第５位 駒大
☆高田在秀(法2)コメント
「監督には全体としておもいっきりいけと言われたので、おもいっきりいこうと思った。でも(前半調子が出なかったので)もう少し練習しないといけない。(次の試合にむけて)怪我をしないようにしたい。」
☆芦田達郎(歴4)コメント
「5位という結果はこれからの飛躍を期待できる結果だと思う。4年なので､あとの試合は自分から攻めていく相撲が取れるようにしたい。」
☆舘岡儀秋監督コメント
「今日は稽古場で注意している事が出た試合だった。特に受身の立ち合いが原因。良い所､悪い所を各自が確認してインカレには万全な体調で臨みたい。」
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