  • 第54回東日本学生相撲リーグ戦

徐々に流れをつかみ､上位へあと一歩

[相撲部]第54回東日本学生相撲リーグ戦(2005年09月18日 20時17分)

第54回東日本学生相撲リーグ戦が9月18日､靖国神社境内相撲場で行われた。駒大は初戦の東農大･日大の上位2校に自分達の相撲をとらせてもらえなかった。しかし､3戦目の中大に勝ってからは積極的な攻めや逆転で勝つ、粘りの相撲で去年の7位という結果を上回った。
結果は以下の通り(上位3校と駒大のみ)
〈1回戦〉駒大2－7東農大
先鋒　高田●　(寄り倒し)　○木村
二陣　日高●　(寄りきり)　○早野
三陣　松谷○　(寄りきり)　●布田
四陣　芦田●　(突き出し)　○光内
中堅　遠藤●　(突き出し)　○田中
六陣　二瓶●　(引き落し)　○須藤
七陣　川端○　(叩き込み)　●小野寺
副将　宮城●　(下手投げ)　○中田
大将　板垣●　(掬い投げ)　○森下
〈2回戦〉駒大1－8日大
先鋒　高田●　(引き落し)　○吉田
二陣　日高●　(叩き込み)　○下田
三陣　松谷●　(寄り倒し)　○木崎
四陣　芦田●　(押し出し)　○森
中堅　遠藤●　(押し出し)　○市原
六陣　二瓶○　(反則負け)　●深尾
七陣　川端●　(寄りきり)　○南
副将　宮城●　(押し出し)　○山本
大将　板垣●　(押し出し)　○境澤
（3回戦）駒大5－4中大
先陣　高田●　(押し出し)　○中村
二陣　日高●　(叩き込み)　○山口
三陣　松谷○　(寄りきり)　●冨田
四陣　芦田○　(下手投げ)　●馬場
中堅　遠藤○　(上手投げ)　●渡辺
六陣　二瓶●　(突き落し)　○中村
七陣　川端●　(押し出し)　○村井
副将　宮城○　(寄り倒し)　●長澤
大将　板垣○　(上手投げ)　●高橋
（4回戦）駒大3－6東洋大
先鋒　高田○　(上手投げ)　●荒木関
二陣　日高●　(寄りきり)　○向本
三陣　松谷●　(押し倒し)　○寺下
四陣　芦田○　(突き落し)　●尾崎
中堅　遠藤○　(寄り倒し)　●瀬戸
六陣　二瓶●　(叩き込み)　○稲田
七陣　川端●　(突き出し)　○高村
副将　小池●　(上手投げ)　○榎本
大将　板垣●　(寄りきり)　○北園
(5回戦)駒大7－2大東大
先鋒　高田○　(押し出し)　●佐藤
二陣　日高●　(肩すかし)　○山崎
三陣　松谷○　(吊り落し)　●遠藤
四陣　芦田○　(押し出し)　●岩崎
中堅　遠藤○　(寄り倒し)　●原田
六陣　二瓶○ (うっちゃり) ●大島
七陣　川端○　(寄りきり)　●大高
副将　小池●　(寄りきり)　○毛利
大将　板垣○　(掬い投げ)　●森嶋
（6回戦）駒大5－4拓大
先鋒　高田○　(寄りきり)　●橋本
二陣　日高●　(叩き込み)　○長尾
三陣　松谷○　(下手投げ)　●寺元
四陣　芦田●　(叩き込み)　○市川
中堅　遠藤○　(きめ出し)　●赤坂
六陣　二瓶●　(小手投げ)　○佐久間
七陣　川端●　(寄りきり)　○大山
副将　小池○　(寄り倒し)　●高橋
大将　板垣○　(寄りきり)　●阿部
（7回戦）駒大4－5日体大
先鋒　高田○　(寄りきり)　●長澤
二陣　日高●　(押し倒し)　○緒方
三陣　松谷○　(突き落し)　●宮本
四陣　芦田○　(叩き込み)　●石黒
中堅　遠藤●　(上手投げ)　○園田
六陣　二瓶○　(掬い投げ)　●伊東
七陣　松本●　(寄り倒し)　○松永
副将　小池●　( 首投げ )　○寺田
大将　板垣●　(寄りきり)　○池田
(結果)
優勝　　日大
準優勝　東農大
第３位　日体大
第５位　 駒大
☆高田在秀(法2)コメント
「監督には全体としておもいっきりいけと言われたので、おもいっきりいこうと思った。でも(前半調子が出なかったので)もう少し練習しないといけない。(次の試合にむけて)怪我をしないようにしたい。」
☆芦田達郎(歴4)コメント
「5位という結果はこれからの飛躍を期待できる結果だと思う。4年なので､あとの試合は自分から攻めていく相撲が取れるようにしたい。」
☆舘岡儀秋監督コメント
「今日は稽古場で注意している事が出た試合だった。特に受身の立ち合いが原因。良い所､悪い所を各自が確認してインカレには万全な体調で臨みたい。」

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