徐々に流れをつかみ､上位へあと一歩

[相撲部]第54回東日本学生相撲リーグ戦(2005年09月18日 20時17分)

第54回東日本学生相撲リーグ戦が9月18日､靖国神社境内相撲場で行われた。駒大は初戦の東農大･日大の上位2校に自分達の相撲をとらせてもらえなかった。しかし､3戦目の中大に勝ってからは積極的な攻めや逆転で勝つ、粘りの相撲で去年の7位という結果を上回った。

結果は以下の通り(上位3校と駒大のみ)

〈1回戦〉駒大2－7東農大

先鋒 高田● (寄り倒し) ○木村

二陣 日高● (寄りきり) ○早野

三陣 松谷○ (寄りきり) ●布田

四陣 芦田● (突き出し) ○光内

中堅 遠藤● (突き出し) ○田中

六陣 二瓶● (引き落し) ○須藤

七陣 川端○ (叩き込み) ●小野寺

副将 宮城● (下手投げ) ○中田

大将 板垣● (掬い投げ) ○森下

〈2回戦〉駒大1－8日大

先鋒 高田● (引き落し) ○吉田

二陣 日高● (叩き込み) ○下田

三陣 松谷● (寄り倒し) ○木崎

四陣 芦田● (押し出し) ○森

中堅 遠藤● (押し出し) ○市原

六陣 二瓶○ (反則負け) ●深尾

七陣 川端● (寄りきり) ○南

副将 宮城● (押し出し) ○山本

大将 板垣● (押し出し) ○境澤

（3回戦）駒大5－4中大

先陣 高田● (押し出し) ○中村

二陣 日高● (叩き込み) ○山口

三陣 松谷○ (寄りきり) ●冨田

四陣 芦田○ (下手投げ) ●馬場

中堅 遠藤○ (上手投げ) ●渡辺

六陣 二瓶● (突き落し) ○中村

七陣 川端● (押し出し) ○村井

副将 宮城○ (寄り倒し) ●長澤

大将 板垣○ (上手投げ) ●高橋

（4回戦）駒大3－6東洋大

先鋒 高田○ (上手投げ) ●荒木関

二陣 日高● (寄りきり) ○向本

三陣 松谷● (押し倒し) ○寺下

四陣 芦田○ (突き落し) ●尾崎

中堅 遠藤○ (寄り倒し) ●瀬戸

六陣 二瓶● (叩き込み) ○稲田

七陣 川端● (突き出し) ○高村

副将 小池● (上手投げ) ○榎本

大将 板垣● (寄りきり) ○北園

(5回戦)駒大7－2大東大

先鋒 高田○ (押し出し) ●佐藤

二陣 日高● (肩すかし) ○山崎

三陣 松谷○ (吊り落し) ●遠藤

四陣 芦田○ (押し出し) ●岩崎

中堅 遠藤○ (寄り倒し) ●原田

六陣 二瓶○ (うっちゃり) ●大島

七陣 川端○ (寄りきり) ●大高

副将 小池● (寄りきり) ○毛利

大将 板垣○ (掬い投げ) ●森嶋

（6回戦）駒大5－4拓大

先鋒 高田○ (寄りきり) ●橋本

二陣 日高● (叩き込み) ○長尾

三陣 松谷○ (下手投げ) ●寺元

四陣 芦田● (叩き込み) ○市川

中堅 遠藤○ (きめ出し) ●赤坂

六陣 二瓶● (小手投げ) ○佐久間

七陣 川端● (寄りきり) ○大山

副将 小池○ (寄り倒し) ●高橋

大将 板垣○ (寄りきり) ●阿部

（7回戦）駒大4－5日体大

先鋒 高田○ (寄りきり) ●長澤

二陣 日高● (押し倒し) ○緒方

三陣 松谷○ (突き落し) ●宮本

四陣 芦田○ (叩き込み) ●石黒

中堅 遠藤● (上手投げ) ○園田

六陣 二瓶○ (掬い投げ) ●伊東

七陣 松本● (寄り倒し) ○松永

副将 小池● ( 首投げ ) ○寺田

大将 板垣● (寄りきり) ○池田

(結果)

優勝 日大

準優勝 東農大

第３位 日体大

第５位 駒大

☆高田在秀(法2)コメント

「監督には全体としておもいっきりいけと言われたので、おもいっきりいこうと思った。でも(前半調子が出なかったので)もう少し練習しないといけない。(次の試合にむけて)怪我をしないようにしたい。」

☆芦田達郎(歴4)コメント

「5位という結果はこれからの飛躍を期待できる結果だと思う。4年なので､あとの試合は自分から攻めていく相撲が取れるようにしたい。」

☆舘岡儀秋監督コメント

「今日は稽古場で注意している事が出た試合だった。特に受身の立ち合いが原因。良い所､悪い所を各自が確認してインカレには万全な体調で臨みたい。」