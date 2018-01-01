東都日程発表。今秋は土日開幕！
[硬式野球部](2018年08月18日 10時32分)
平成30年度東都大学野球秋季リーグ戦の日程が８月３日発表された。１部復帰後最初のシーズンだった今春は３位に食い込み選手は手応えを得た。狙うは８季ぶりの１部制覇と日本一のみだ。
日程は以下の通り(駒大のみ)
※会場は全て神宮球場
９/１(土) ８:50～ 開会式
12:30～ 対中大
９/２(日) ９:30～ 対中大
９/18(火) 13:30～ 対国学大
９/19(水) 10:30～ 対国学大
９/25(火) 13:30～ 対立正大
９/26(水) 11:00～ 対立正大
10/９(火) 11:00～ 対東洋大
10/10(水) 13:30～ 対東洋大
10/16(火) 11:00～ 対亜大
10/17(水) 13:30～ 対亜大
※雨天その他は順延となります。
なおTwitterでは試合速報を行っております。ぜひご利用下さい。
@koma_baseball
■神宮球場へのアクセス
ＪＲ中央線「信濃町」駅、「千駄ヶ谷」駅から徒歩15分
地下鉄銀座線「外苑前」駅から徒歩５分
大江戸線「国立競技場」駅Ａ２出口から徒歩10分
硬式野球部の前後のニュース
- [硬式野球部] 東都日程発表。今秋は土日開幕！ (2018年08月18日)
- [硬式野球部] 交流戦は一橋大と対戦決定 (2018年06月23日)
- [硬式野球部] 東都表彰式、岡田耕笑顔のベストナイン受賞、学生審判も (2018年06月23日)
前後のニュース
- [硬式野球部] 東都日程発表。今秋は土日開幕！2018年08月18日)
- [硬式テニス部] 男女単２回戦敗退。強敵相手に善戦も一歩及ばず (2018年08月17日)
- [硬式テニス部] 【男子】男子単・平林、男子複・日野＆田村ペア、インカレ初戦突破！！ (2018年08月15日)
この記事を読んでいる人は、こんな記事も読んでいます
- [硬式テニス部] 男女単２回戦敗退。強敵相手に善戦も一歩及ばず (2018年08月17日)
- [硬式テニス部] 【男子】男子単・平林、男子複・日野＆田村ペア、インカレ初戦突破！！ (2018年08月15日)
- [硬式テニス部] 【女子】インカレ本戦開幕！女子単で古川、日暮が2回戦進出！！ (2018年08月14日)
- [ボクシング部] 【特集】リーグ最終戦まであと2日！ 10年連続1部在籍の秘訣に迫る (2018年07月12日)