東都日程発表。今秋は土日開幕！

[硬式野球部](2018年08月18日 10時32分)

　平成30年度東都大学野球秋季リーグ戦の日程が８月３日発表された。１部復帰後最初のシーズンだった今春は３位に食い込み選手は手応えを得た。狙うは８季ぶりの１部制覇と日本一のみだ。

日程は以下の通り(駒大のみ)
※会場は全て神宮球場

９/１(土)　８:50～　開会式
　　　　　 12:30～　対中大
９/２(日)　９:30～　対中大

９/18(火)　13:30～　対国学大
９/19(水)　10:30～　対国学大

９/25(火)　13:30～　対立正大
９/26(水)　11:00～　対立正大

10/９(火)　11:00～　対東洋大
10/10(水)　13:30～　対東洋大

10/16(火)　11:00～　対亜大
10/17(水)　13:30～　対亜大

※雨天その他は順延となります。

なおTwitterでは試合速報を行っております。ぜひご利用下さい。
@koma_baseball

■神宮球場へのアクセス
　ＪＲ中央線「信濃町」駅、「千駄ヶ谷」駅から徒歩15分
　地下鉄銀座線「外苑前」駅から徒歩５分
　大江戸線「国立競技場」駅Ａ２出口から徒歩10分

発行冊子最新号一覧背景（左）

硬式野球部の前後のニュース

発行冊子最新号一覧背景（右）
発行冊子最新号一覧背景（左）

前後のニュース

発行冊子最新号一覧背景（右）
発行冊子最新号一覧背景（左）

この記事を読んでいる人は、こんな記事も読んでいます

発行冊子最新号一覧背景（右）