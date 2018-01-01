東都日程発表。今秋は土日開幕！

[硬式野球部](2018年08月18日 10時32分)

平成30年度東都大学野球秋季リーグ戦の日程が８月３日発表された。１部復帰後最初のシーズンだった今春は３位に食い込み選手は手応えを得た。狙うは８季ぶりの１部制覇と日本一のみだ。



日程は以下の通り(駒大のみ)

※会場は全て神宮球場



９/１(土) ８:50～ 開会式

12:30～ 対中大

９/２(日) ９:30～ 対中大



９/18(火) 13:30～ 対国学大

９/19(水) 10:30～ 対国学大



９/25(火) 13:30～ 対立正大

９/26(水) 11:00～ 対立正大



10/９(火) 11:00～ 対東洋大

10/10(水) 13:30～ 対東洋大



10/16(火) 11:00～ 対亜大

10/17(水) 13:30～ 対亜大



※雨天その他は順延となります。



なおTwitterでは試合速報を行っております。ぜひご利用下さい。

@koma_baseball



■神宮球場へのアクセス

ＪＲ中央線「信濃町」駅、「千駄ヶ谷」駅から徒歩15分

地下鉄銀座線「外苑前」駅から徒歩５分

大江戸線「国立競技場」駅Ａ２出口から徒歩10分