DF星、FW高橋がU-20全日本大学選抜に選出!

[サッカー部](2017年06月26日 00時27分)

6月28日からミャンマーで行われる「KBZ BANK CUP2017」のU-20全日本大学選抜に、駒澤大学から



DF 星キョーワァン(法2)



FW 高橋潤哉(営2)



の2名が選出された。両者の今季リーグ戦の成績、本人コメントは以下の通り。



◆星キョーワァン(法2)

[前期リーグ戦:10試合出場1得点]

「(選抜への思い)駒澤大学でのプレーを認められて選抜されたので、そういう意味ではチームに何か還元できるようにしっかりやりたい。(どういうプレーを見せたいか)僕は上手い選手ではないので、球際や声、リーダーシップを自分の特徴としてやっていきたい」



◆高橋潤哉(営2)

[前期リーグ戦:9試合出場5得点]

「(選抜への思い)自分はそういう経験がなかったので、選ばれて気持ちの持ちようは難しいが、チームを代表して選ばれたので責任を持ってやっていきたい。(どういうプレーを見せたいか)自分の持ち味は裏に抜ける突破力や強いフィジカル。自分のストロングをしっかり出していきたい」





【スケジュール】

6月28日(水)15:00kick VS U-22香港代表@ ThuwunnaStadium(トゥウンナ・スタジアム)

6月30日(金)15:00kick VS U-22カンボジア代表@ ThuwunnaStadium

7月 2日(日)18:00kick VS U-22ミャンマー代表@ ThuwunnaStadium