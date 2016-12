前回の一部昇格から一転、早くも優勝!

関東学生ボウリング春季リーグ第最終週(2003年06月30日 14時28分)

22日、ボウリングの第42回関東学生春季リーグ戦最終週が東京・池袋のハタボウリングセンターで開かれた。一部リーグのトップに立っていた駒大は最下位の専修大から勝ち点を奪い、二位の千葉商科大を振り切って優勝した。

前日終了した個人リーグとあわせて、駒大は一挙に12個もの表彰を手に入れた。

表彰は以下の通り。

団体男子優勝

団体男子チームH/S 2980

団体男子個人H/A 山崎直 196-18

団体女子個人H/G 高橋理紗 221

団体女子個人H/S 高橋理紗 571

団体女子個人H/A 高橋理紗 166

個人メジャーリーグ優勝 山崎直

個人メジャーリーグ6位 鈴木航

個人メジャーリーグH/G 山崎直 289

個人メジャーリーグH/S 山崎直 700

個人メジャーリーグH/A 山崎直 202-31

個人マイナーリーグ 5位 高橋理紗

団体

Pos. T/N W/P W - L G G/T VG/T AVG. H/G H/S

1 2 7 20 - 10 30 27575 27575 919-5 1031 2980

団体男子個人成績

Pos. Name G G/T AVG. H/G H/S L/G L/S

1 山崎 直 30 5898 196 - 18 238 636 166 557

10 鈴木 航 27 5103 189 - 0 246 664 148 471

17 小川 陽太郎 26 4717 181 - 11 232 619 138 478

23 関根 芳和 30 5361 178 - 21 222 587 139 487

26 岡 友樹 19 3363 177 - 0 218 591 137 504

31 楠本 貴士 18 3133 174 - 1 207 546 137 505

団体女子個人成績

Pos. Name G G/T AVG. H/G H/S L/G L/S

1 高橋 理紗 30 4980 166 - 0 221 571 121 438

個人メジャーリーグ

Pos. No. Name PTS. W L G G/T AVG. H/G H/S

1 17 山崎 直 8023 24 - 12 36 7303 202 - 31 289 700

6 8 鈴木 航 7566 21 - 15 36 6936 192 - 24 236 614

12 12 岡 友樹 7174 17.5 - 18.5 36 6649 184 - 25 237 644

16 10 小川 陽太郎 6873 12.5 - 23.5 36 6498 180 - 18 233 612

個人マイナーリーグ

Pos. No. Name PTS. W L G G/T AVG. H/G H/S

5 22 高橋 理紗 7140 19 - 17 36 6570 182 - 18 226 605