松田好調も・・・チームは連敗
[卓球部]春季関東学生リーグ１部・専大戦、明大戦(2015年05月15日 00時12分)
駒 大１―４専 大☆
●島村直道 (経２)２―３徳島○
○松田尚樹(営2)３―１郡山●
●渡部大輝(法2)２―３田添○
●松田、水谷良紀(営１)組１―３田添、郡山組○
●英 稔史(経３)２―３厚谷○
駒 大１―４明 大☆
●染谷凌平(経3)０―３森薗○
○松田３―２酒井●
●英１―３松下○
●松田、水谷組０―３森薗、渡辺組○
●水谷１―３町○
なお、次戦は５月15日、早大戦が15時より所沢市民体育館で行われる予定。
■会場へのアクセス
西武新宿線「新所沢」駅東口より徒歩10分
新所沢駅東口発所沢ニュータウン・西武フラワーヒル・本川越行きにて「所沢市民体育館前」下車徒歩１分
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