松田好調も・・・チームは連敗

[卓球部]春季関東学生リーグ１部・専大戦、明大戦(2015年05月15日 00時12分)

駒 大１―４専 大☆

●島村直道 (経２)２―３徳島○

○松田尚樹(営2)３―１郡山●

●渡部大輝(法2)２―３田添○

●松田、水谷良紀(営１)組１―３田添、郡山組○

●英 稔史(経３)２―３厚谷○



駒 大１―４明 大☆

●染谷凌平(経3)０―３森薗○

○松田３―２酒井●

●英１―３松下○

●松田、水谷組０―３森薗、渡辺組○

●水谷１―３町○



なお、次戦は５月15日、早大戦が15時より所沢市民体育館で行われる予定。



■会場へのアクセス

西武新宿線「新所沢」駅東口より徒歩10分

新所沢駅東口発所沢ニュータウン・西武フラワーヒル・本川越行きにて「所沢市民体育館前」下車徒歩１分

