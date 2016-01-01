個人総合、種目別で入賞者続出
[体操競技部]平成26年度関東学生新人体操競技選手権大会、関東学生体操競技交流大会(2014年10月27日 01時49分)
平成26年度関東学生新人体操競技選手権大会、関東学生体操競技交流大会が10月24、25日に栃木県体育館で行われた。結果は以下の通り(上位３校と駒大のみ)。
関東学生新人体操競技選手権大会結果
＜男子・団体成績＞
１位 日体大 348.050
２位 順 大 339.050
３位 日 大 325.850
４位 駒 大 317.650
＜男子・団体出場選手＞
西岡健太(GM２) 77.200 [34]
佐々木凛(歴1) 78.100 [25]
金子徹也(法１) 78.700 [23]
杉本柚貴(現1) 78.050 [26]
廣瀬輝佳(営1) 77.350 [32]
毛利公亮(英１) 76.850 [36]
＜男子・個人出場選手＞
染谷啓介(禅３) 69.150 [55]
鈴木優輝(GM２) 68.800 [56]
＜男子・種目別入賞選手＞
金子徹也 ゆか６位・跳馬３位
＜女子・団体成績＞
１位 日体大 162.900
２位 東女体大 159.850
３位 日女体大 143.350
５位 駒 大 133.400
＜女子・団体出場選手＞
坂口葉月(社1) 44.300 [25]
藤原亜瑚(仏１) 40.750 [30]
横山絢音(経１) 48.350 [14]
＜女子・種目別入賞選手＞
横山絢音 平均台７位
坂口葉月 平均台８位
関東学生体操競技交流大会結果
＜男子・出場選手＞
佐々木雄大(現３) 80.750 [７]
八木沼孝(禅３)（あん馬、平行棒、鉄棒のみ出場）
中島 脩(商３)（ゆか、つり輪、跳馬のみ出場）
徳永晴優(法２) 81.200 [５]
折野翔大(営２) 79.950 [10]
＜男子・種目別入賞者＞
佐々木雄大 つり輪４位・平行棒８位・鉄棒２位
八木沼孝 あん馬７位・平行棒１位・鉄棒４位
中島 脩 ゆか４位・跳馬３位
徳永晴優 跳馬１位・平行棒７位・鉄棒８位
折野翔大 あん馬３位・つり輪８位・跳馬８位
＜女子・出場選手＞
石田知里(市４) 40.800 [35]
中崎万澄(国３) 34.650 [41]
神戸麻理紗(心２) 10.500
西脇三姫(経２) 48.850 [８]
＜女子・種目別入賞選手＞
西脇三姫 平均台３位・ゆか７位
※[ ]内は順位
※尚、掲載が遅れましたことをお詫び申し上げます。
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