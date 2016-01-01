個人総合、種目別で入賞者続出

[体操競技部]平成26年度関東学生新人体操競技選手権大会、関東学生体操競技交流大会(2014年10月27日 01時49分)

平成26年度関東学生新人体操競技選手権大会、関東学生体操競技交流大会が10月24、25日に栃木県体育館で行われた。結果は以下の通り(上位３校と駒大のみ)。



関東学生新人体操競技選手権大会結果

＜男子・団体成績＞

１位 日体大 348.050

２位 順 大 339.050

３位 日 大 325.850

４位 駒 大 317.650



＜男子・団体出場選手＞

西岡健太(GM２) 77.200 [34]

佐々木凛(歴1) 78.100 [25]

金子徹也(法１) 78.700 [23]

杉本柚貴(現1) 78.050 [26]

廣瀬輝佳(営1) 77.350 [32]

毛利公亮(英１) 76.850 [36]



＜男子・個人出場選手＞

染谷啓介(禅３) 69.150 [55]

鈴木優輝(GM２) 68.800 [56]



＜男子・種目別入賞選手＞

金子徹也 ゆか６位・跳馬３位



＜女子・団体成績＞

１位 日体大 162.900

２位 東女体大 159.850

３位 日女体大 143.350

５位 駒 大 133.400



＜女子・団体出場選手＞

坂口葉月(社1) 44.300 [25]

藤原亜瑚(仏１) 40.750 [30]

横山絢音(経１) 48.350 [14]



＜女子・種目別入賞選手＞

横山絢音 平均台７位

坂口葉月 平均台８位





関東学生体操競技交流大会結果

＜男子・出場選手＞

佐々木雄大(現３) 80.750 [７]

八木沼孝(禅３)（あん馬、平行棒、鉄棒のみ出場）

中島 脩(商３)（ゆか、つり輪、跳馬のみ出場）

徳永晴優(法２) 81.200 [５]

折野翔大(営２) 79.950 [10]



＜男子・種目別入賞者＞

佐々木雄大 つり輪４位・平行棒８位・鉄棒２位

八木沼孝 あん馬７位・平行棒１位・鉄棒４位

中島 脩 ゆか４位・跳馬３位

徳永晴優 跳馬１位・平行棒７位・鉄棒８位

折野翔大 あん馬３位・つり輪８位・跳馬８位



＜女子・出場選手＞

石田知里(市４) 40.800 [35]

中崎万澄(国３) 34.650 [41]

神戸麻理紗(心２) 10.500

西脇三姫(経２) 48.850 [８]



＜女子・種目別入賞選手＞

西脇三姫 平均台３位・ゆか７位



※[ ]内は順位



※尚、掲載が遅れましたことをお詫び申し上げます。



