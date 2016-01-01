林田、清水 アジアで銅メダル！
[ボクシング部]第17回アジア競技大会(2014年10月05日 01時38分)
第17回アジア競技大会が10月４日まで、韓国・仁川で行われた。アマチュアボクシングの結果は以下の通り(結果は駒大と上位三名のみ)。
【F】
金メダル：SULEIMENOV Ilyas（カザフスタン）
銀メダル：ZOIROV Shakhobidin（ウズベキスタン）
銅メダル：林田翔太（経４）
WASEEM Muhammad（パキスタン）
【L】
金メダル：DORJNYAMBUU Otgondalai（モンゴル）
銀メダル：SUAREZ Charly（フィリピン）
銅メダル：清水 聡（自隊校・28）
ALKASBEH Obada Mohammad Mustafa（ヨルダン）
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