女子２位で惜しくも1部昇格ならず
[体操競技部](2014年08月23日 16時35分)
第68日本学生体操競技選手権大会が８月20～22日に山口県・維新百年記念公園体育館で行われた。結果は以下の通り(上位３校と駒大のみ)。
＜１部校 男子団体総合選手権成績＞
１位 日体大 444.40
２位 順 大 442.30
３位 仙台大 430.85
９位 駒 大 409.60
＜男子・団体出場選手＞
仁科悠介(営４) 79.800
北本 明(商４) 80.800
小松陽向(経４) 80.200
前川昴平(英４) 79.100
三五雅人(法３) 82.750
宮本一樹(営３) 81.750
＜男子・個人出場選手＞
佐々木登貴也(政３) 79.850
瀬戸根丈寛(英２) 74.150
佐々木凛(歴1) 75.800
＜２部校 女子団体総合選手権成績＞
１位 日 大 231.30
２位 駒 大 230.40
３位 静岡産業大 227.05
＜女子・団体出場選手＞
平塚花純(現４) 45.500
柑本夏香(社２) 43.000
神戸麻理紗(心２) 44.800
西脇三姫(経２) 46.500
横山絢音(経１) 46.500
大内 栞(市１) 45.100
＜女子・個人出場選手＞
長濱麗那(Ｇ４) 43.300
＜女子２部 個人総合選手権成績＞
９位 大内 栞 46.550
16位 神戸麻理紗 44.000
17位 平塚花純 43.850
18位 西脇三姫 43.600
23位 横山絢音 41.750
長濱麗那 7.500(段違い平行棒のみ出場)
柑本夏香 11.700(ゆかのみ出場・ゆか７位)
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