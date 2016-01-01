女子２位で惜しくも1部昇格ならず

[体操競技部](2014年08月23日 16時35分)

第68日本学生体操競技選手権大会が８月20～22日に山口県・維新百年記念公園体育館で行われた。結果は以下の通り(上位３校と駒大のみ)。



＜１部校 男子団体総合選手権成績＞

１位 日体大 444.40

２位 順 大 442.30

３位 仙台大 430.85

９位 駒 大 409.60



＜男子・団体出場選手＞

仁科悠介(営４) 79.800

北本 明(商４) 80.800

小松陽向(経４) 80.200

前川昴平(英４) 79.100

三五雅人(法３) 82.750

宮本一樹(営３) 81.750



＜男子・個人出場選手＞

佐々木登貴也(政３) 79.850

瀬戸根丈寛(英２) 74.150

佐々木凛(歴1) 75.800



＜２部校 女子団体総合選手権成績＞

１位 日 大 231.30

２位 駒 大 230.40

３位 静岡産業大 227.05



＜女子・団体出場選手＞

平塚花純(現４) 45.500

柑本夏香(社２) 43.000

神戸麻理紗(心２) 44.800

西脇三姫(経２) 46.500

横山絢音(経１) 46.500

大内 栞(市１) 45.100



＜女子・個人出場選手＞

長濱麗那(Ｇ４) 43.300



＜女子２部 個人総合選手権成績＞

９位 大内 栞 46.550

16位 神戸麻理紗 44.000

17位 平塚花純 43.850

18位 西脇三姫 43.600

23位 横山絢音 41.750

長濱麗那 7.500(段違い平行棒のみ出場)

柑本夏香 11.700(ゆかのみ出場・ゆか７位)

















