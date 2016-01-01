全日本開幕！４選手が初戦突破
[ボクシング部]第83回 全日本ボクシング選手権大会(2013年11月14日 20時25分)
第83回全日本ボクシング選手権大会・１日目が11月14日、雲仙市吾妻体育館で行われた。結果は以下の通り。
【ライトフライ級 １回戦】
○田中亮明(商２)［ＷＰ３-０（30-26 30-26 30-26）］●後藤大河（拓殖大学）
【フライ級 １回戦】
○林田翔太(商３)［ＴＫＯ（２Ｒ１分50秒）］ ●鬼原 陸（中央大学）
【ライト級 １回戦】
○高田脩平(社２)［ＷＰ２-１（30-27 30-27 28-29）］●佐川 遼（東京農業大学）
●鈴木涼太(地３)［ＷＰ０-３（25-30 27-30 27-30）］○木本盛宝（日本大学）
【ウェルター級 １回戦】
○高田侑典(経２)［ＷＰ３-０（30-26 30-26 30-26）］●山田大樹（大阪商業大学）
※ＴＫＯとはテクニカルノックアウトの略
※ＷＰはWin on pointの略
※()内は３人のジャッジによるそれぞれの３Ｒの合計ポイント
なお、大会２日は11月15日、11：00から雲仙市吾妻体育館で行われる予定。
■会場へのアクセス
バス 吾妻駅バス停下車、徒歩4分
電車 JR諫早駅から島原鉄道乗換、吾妻駅下車、徒歩6分
車 諫早ICから約35分、多比良港から約20分、島原港から約50分
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