  • 駒大スポーツ第66号

駒大スポーツ第66号発行のお知らせ

[お知らせ]駒大スポーツ第66号発行のお知らせ(2012年12月26日 17時05分)

　いつも駒大スポーツＷｅｂサイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。
１月２日、駒大スポーツ第66号を発行致します。各面の主な内容は以下の通りです。

１面…【陸上部】箱根号展望
２、３面…【陸上部】４年生特集、国際千葉駅伝、クロスワードなど
４面… 広告
５面…【ボクシング部など】全日本２階級制覇、空手道部準優勝など
６面…【陸上部】箱根エントリー選手紹介

◆設置場所
東京サンケイビルメトロスクエアフラット(サンケイビル前広場)

応援会会員の皆様には、順次発送致します。

★駒大スポーツ応援会会員募集★
　「コマスポ」の活動を応援して下さる方を募集しています。
　応援会会員の方には本紙を毎号、出来次第送付させていただきます(年間４～５回発行予定)。入会をご希望の方は、郵便局で購読料3,000円をお支払いください。

振込先：郵便局
口座番号・00180-4-540785
口座名称：駒澤大学マスコミ研究所内 駒大スポーツ

詳しくは、下記URLにアクセスして下さい。
http://www.komaspo.com/1063

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