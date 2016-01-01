駒大スポーツ第66号発行のお知らせ

[お知らせ]駒大スポーツ第66号発行のお知らせ(2012年12月26日 17時05分)

いつも駒大スポーツＷｅｂサイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。

１月２日、駒大スポーツ第66号を発行致します。各面の主な内容は以下の通りです。



１面…【陸上部】箱根号展望

２、３面…【陸上部】４年生特集、国際千葉駅伝、クロスワードなど

４面… 広告

５面…【ボクシング部など】全日本２階級制覇、空手道部準優勝など

６面…【陸上部】箱根エントリー選手紹介



◆設置場所

東京サンケイビルメトロスクエアフラット(サンケイビル前広場)



応援会会員の皆様には、順次発送致します。



★駒大スポーツ応援会会員募集★

「コマスポ」の活動を応援して下さる方を募集しています。

応援会会員の方には本紙を毎号、出来次第送付させていただきます(年間４～５回発行予定)。入会をご希望の方は、郵便局で購読料3,000円をお支払いください。



振込先：郵便局

口座番号・00180-4-540785

口座名称：駒澤大学マスコミ研究所内 駒大スポーツ



詳しくは、下記URLにアクセスして下さい。

http://www.komaspo.com/1063

