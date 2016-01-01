ＴＡＦ11月号(全日本駅伝号)発行のお知らせ

[お知らせ][お知らせ]ＴＡＦ11月号(全日本駅伝号)発行のお知らせ(2012年11月05日 10時26分)

いつも駒大スポーツＷＥＢサイトをご覧頂き、誠にありがとうございます。11月４日、ＴＡＦ11月号を発行致しました。トップページにあるコンテンツの「ＴＡＦ」からご覧いただけます。



※掲載が遅れましたことをお詫び申し上げます。

※「ＴＡＦ(タフ)」…コマスポが駅伝シーズンなどに不定期発行している陸上部小冊子。

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