ＴＡＦ11月号(全日本駅伝号)発行のお知らせ
[お知らせ][お知らせ]ＴＡＦ11月号(全日本駅伝号)発行のお知らせ(2012年11月05日 10時26分)
いつも駒大スポーツＷＥＢサイトをご覧頂き、誠にありがとうございます。11月４日、ＴＡＦ11月号を発行致しました。トップページにあるコンテンツの「ＴＡＦ」からご覧いただけます。
※掲載が遅れましたことをお詫び申し上げます。
※「ＴＡＦ(タフ)」…コマスポが駅伝シーズンなどに不定期発行している陸上部小冊子。
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