ＴＡＦ11月号(全日本駅伝号)発行のお知らせ

[お知らせ][お知らせ]ＴＡＦ11月号(全日本駅伝号)発行のお知らせ(2012年11月05日 10時26分)

　いつも駒大スポーツＷＥＢサイトをご覧頂き、誠にありがとうございます。11月４日、ＴＡＦ11月号を発行致しました。トップページにあるコンテンツの「ＴＡＦ」からご覧いただけます。

※掲載が遅れましたことをお詫び申し上げます。
※「ＴＡＦ(タフ)」…コマスポが駅伝シーズンなどに不定期発行している陸上部小冊子。

◇関連情報

発行冊子最新号一覧背景（左）

お知らせの前後のニュース

発行冊子最新号一覧背景（右）
発行冊子最新号一覧背景（左）

前後のニュース

発行冊子最新号一覧背景（右）