地元に貢献高田！団体３位、個人は８強／相撲

[秋田わか杉国体2007]第62回国民体育大会相撲競技・成年男子A個人、団体(2007年10月12日 02時11分)

第62回国民体育大会「秋田わか杉国体」相撲競技・成年男子Ａが10月２、３日に潟上市天王総合体育館で行われた。駒大からは大分県代表で高田在秀(法４)主将が成年男子Ａ団体、個人に出場。結果は以下の通り。



成年男子Ａ団体

予選１回戦

☆大分３－０愛媛

○姫野(突き出し)渡辺

○高田(引落とし)木下

○坂本(吊落とし)二宮

予選２回戦

☆大分２－１山梨

●姫野(送り出し)原田二

○高田(上手投げ)原田翼

○坂本(上手投げ)里吉

予選３回戦

☆大分３－０富山

○姫野(押し出し)中村

○高田(寄り切り)鈴木

○坂本(引落とし)老月

決勝トーナメント１回戦

☆大分２－１鳥取

○姫野(寄り倒し)井上

●高田(叩き込み)石前

○坂本(上手出し投げ)木村

準々決勝

☆大分３－０福島

○姫野(突き出し)東井

○高田(送り出し)松本

○坂本(寄り倒し)皆川

準決勝

大分１－２兵庫☆

●姫野(突き出し)宮本

●高田(突き倒し)真利

○坂本(押し出し)増田

３位決定戦

☆大分２－１愛知

●姫野(上手投げ)伊藤

○高田(押し出し)谷岡

○坂本(寄り切り)青木



優勝 埼玉

準優勝 兵庫

３位 大分



成年男子Ａ個人

決勝トーナメント２回戦

○対堀(近大)(叩き込み)

準々決勝

●対渋谷(日本通運)(寄り切り)



優勝 渋谷(日本通運)

準優勝 吉田(九州電力)

３位 宮本(日体大)



大分県出身の高田は団体で５勝を記録し、３位進出に助力。個人でも８強に進む。先月の全国学生相撲個人体重別選手権で準優勝した勢いを維持して、県に貢献した。



◆高田在秀

「県の代表ということで緊張したが、それなりにいい結果。来年も大分から出たい」



なお、第85回全国学生相撲選手権大会(インカレ)が大阪・堺市大浜公園相撲場で行われる。

■会場アクセス

私鉄・南海本線「堺」駅から徒歩約15分。