Aブロックで奮戦、初の残留決める

[ゴルフ部]関東女子大学春季Ａブロック対抗戦(2007年05月31日 06時38分)

　５月29日から２日間にかけて、関東女子大学春季Ａブロック対抗戦がロイヤルカントリークラブ　羽黒コースで行われた。結果は以下の通り、

【リーグ戦結果】
　優勝　日本大学　606（305・301）
　２位　法政大学　620（311・309）
　３位　東北福祉大学　624（314・310）
　４位　専修大学　625（313・312）
☆５位　駒澤大学　684（344・340）
　６位　日本体育大学　717（354・363）

※トータルスコア（１日目・２日目）
※1日18ホール、2日間計36ホール・ストロークプレー。6人エントリー、5人出場、上位4人のトータルスコアで順位を決定。

【駒澤大学出場選手】
岩渕結子 91　86
高橋愛理 84　84
奥山ゆかり 87　88
福田哉子 82　82
茂木　南 *93　*90
村松由佳理
※名前 １日目スコア・２日目スコア

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