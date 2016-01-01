Aブロックで奮戦、初の残留決める
[ゴルフ部]関東女子大学春季Ａブロック対抗戦(2007年05月31日 06時38分)
５月29日から２日間にかけて、関東女子大学春季Ａブロック対抗戦がロイヤルカントリークラブ 羽黒コースで行われた。結果は以下の通り、
【リーグ戦結果】
優勝 日本大学 606（305・301）
２位 法政大学 620（311・309）
３位 東北福祉大学 624（314・310）
４位 専修大学 625（313・312）
☆５位 駒澤大学 684（344・340）
６位 日本体育大学 717（354・363）
※トータルスコア（１日目・２日目）
※1日18ホール、2日間計36ホール・ストロークプレー。6人エントリー、5人出場、上位4人のトータルスコアで順位を決定。
【駒澤大学出場選手】
岩渕結子 91 86
高橋愛理 84 84
奥山ゆかり 87 88
福田哉子 82 82
茂木 南 *93 *90
村松由佳理
※名前 １日目スコア・２日目スコア
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