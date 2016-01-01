【水泳女子】寺川綾、永井奉子がともに銅メダル
[ユニバーシアード2003]22回ユニバーシアード競技大会６日目(2003年08月25日 22時00分)
大会５日目を迎え各地で熱戦が繰り広げられているユニバーシアード・テグ大会。今日は今大会注目の寺川綾（近畿大学・１年）が登場。女子５０メートル背泳ぎに出場すると力強い泳ぎで銅メダルを獲得。続く、女子１００メートル自由形でも永井幸子（筑波大学・４年）が銅メダルを獲得。昨日のメダルラッシュに続けとばかりの快進撃をみせた。昨日、男子２００メートルバタフライで金メダルを獲得した松田丈志（中京大学・１年）は男子８００メートル自由形に出場したが７位とふるわなかった。その松田も出場した男子４×１００メートルリレーは決勝に進むものの８位に終わった。
■【柔道女子】
江口は銀メダル 柔道女子７８キロ超級の江口啓（秀和ビルメンテナンス）は決勝に進出し銀メダルを獲得した。期待された男子１００キロ級の穴井隆将（天理大学・１年）は初戦敗退に終わった。
■陸上の女子２０キロ競歩では小西祥子（筑波大学・４年）が４位、三村芙実（立命館大学・１年）が８位という結果に終わっている。男子１００メートルでは石倉一希（島根大学大学院・１年）、田島宣弘（日本体育大学・４年）がともに準決勝に駒を進めている。水球はスペインに７－５と競り勝っている。(サッカー班・内田浩嗣)
■【ＧＡＭＥ ＲＥＳＵＬＴＳ】ユニバーシアード・テグ大会６日目
＜国別メダルランキング＞
１位・ロシア（Ｇ１２、Ｓ６、Ｂ１４）
２位・韓国（Ｇ１１、Ｓ３、Ｂ２）
３位・中国（Ｇ１０、Ｓ８、Ｂ５）
４位・ウクライナ（Ｇ３、Ｓ７、Ｂ３）
５位・アメリカ（Ｇ２、Ｓ３、Ｂ６）
６位・フランス（Ｇ２、Ｓ１、Ｂ３）
７位・イギリス（Ｇ２、Ｓ０、Ｂ１）
８位・日本（Ｇ１、Ｓ３、Ｂ６）
８位・台湾（Ｇ１、Ｓ２、Ｂ３）
１０位・イタリア（Ｇ１、Ｓ１、Ｂ２）
＜陸上（男子２０km競歩）＞
金メダル：Yuoin Stepan（ロシア）
銀メダル：Polemin Vladmir（ロシア）
銅メダル：Ivanov Vasitly（ロシア）
＜陸上（女子２０km競歩）＞
金メダル：Sibileva Tatiana（ロシア）
銀メダル：Jian Xingli（中国）
銅メダル：Korotkova Titiana（イタリア）
＜水泳（男子８００㍍自由形）＞
金メダル：Pnilukov Yuri（ロシア）
銀メダル：Chervynskiy Lgor（ロシア）
銅メダル：Vanderkaay Peter（アメリカ）
＜水泳（男子４×１００㍍リレー）＞
金メダル：イギリス
銀メダル：オーストラリア
銅メダル：ウクライナ
＜水泳（女子１００㍍自由形）＞
金メダル：Dallmann Petra（ロシア）
銀メダル：Xu Yanwei（中国）
銅メダル：永井 奉子（日本）
＜水泳（女子５０㍍背泳ぎ）＞
金メダル：Hlavackova Ilona（チェコ）
銀メダル：Botsford Beth Anne（ロシア）
銅メダル：寺川 綾（日本）
＜水泳（女子１００㍍バタフライ）＞
金メダル：Christianson Demerae（アメリカ）
銀メダル：Chrkran Katherine（オーストラリア）
銅メダル：Bespalova Irina（ロシア）
＜水泳（女子２００㍍個人メドレー）＞
金メダル：Klochkova Yana（ウクライナ）
銀メダル：Qi Hui（中国）
銅メダル：藤野 舞子（日本）
＜飛び込み（男子１㍍飛板飛込）＞
金メダル：Wang Feng（中国）
銀メダル：Wang Tianling（中国）
銅メダル：Schellenberg Tobias（ドイツ）
＜飛び込み（女子ペア３㍍シンクロナイズド）＞
金メダル：Wu Minxia／Guo Jing（中国）
銀メダル：Kotzian Bitte／Schmalfuss（ドイツ）
銅メダル：Cardinell C.P.／Hildebrand（アメリカ）
＜飛び込み（女子３㍍シンクロナイズド）＞
金メダル：中国
銀メダル：メキシコ
銅メダル：イタリア
＜フェンシング＞
金メダル：Nam Hyun-hee（韓国）
銀メダル：Lobyntseva Olga（ロシア）
銅メダル：Jung Kil-ok（韓国）、Lamonova Evgenia（ロシア）
＜新体操（輪）＞
金メダル：Chashchina Irina（ロシア）
銀メダル：Bezsonova Anna（ウクライナ）
銅メダル：Crzikova Zarina（ロシア）
＜新体操（ボール）＞
金メダル：Bezsonova（ウクライナ）
銀メダル：Chashchina（ロシア）
銅メダル：Cizikova（ロシア）
＜新体操（５人ロープ）＞
金メダル：ロシア
銀メダル：日本
銅メダル：韓国 ＜新体操（こん棒）＞
金メダル：Chas china Irina（ロシア）
銀メダル：Bezsonova Anna（ウクライナ）
銅メダル：Crzikova Zarina（ロシア）
＜新体操（ロープ）＞
金メダル：Chas china Irina（ロシア）
銀メダル：Bezsonova Anna（ウクライナ）
銅メダル：Crzikova Zarina（ロシア）
＜新体操（団体・３人輪＆２人ボール）＞
金メダル：ロシア
銀メダル：北朝鮮
銅メダル：日本
＜柔道（男子１００㌔級）＞
金メダル：Kosetolanczy Gtorgy（ハンガリー）
銀メダル：Glaceaglia Gianluca（イタリア）
銅メダル：Mekic Anel（？）、Correa Luciano（ブラジル）
＜柔道（男子１００㌔超級）＞
金メダル：Tangriev Abdullu（ウズベキウタン）
銀メダル：Lecanu Fredric（フランス）
銅メダル：Kim Seong-bum（韓国）、Correa Luciano（ブラジル）
＜柔道（女子７８㌔級）＞
金メダル：Cho Soo-hee（韓国）
銀メダル：Pan Yuging（中国）
銅メダル：Passanai Stphanie（フランス）、Bozovic Obren（スコットランド）
＜柔道（女子７８㌔超級）＞
金メダル：Liu Xia（中国）
銀メダル：江口 啓（日本）
銅メダル：Vanderspil Jessica（オランダ）、Ｓhleysye Elena（ロシア）
＜テコンドー（男子５４㌔以下級）＞
金メダル：Elkowitz Daniel（アメリカ）
銀メダル：A.Kadir Dolas（トルコ）
銅メダル：Leanovich Zhar（ベラルーシ）、Phibunkhanarak Phichet（ブラジル）
＜テコンドー（男子８４㌔超級）＞
金メダル：Borot Mikael（アメリカ）
銀メダル：Lee Deok-hwi（トルコ）
銅メダル：Kolmykov Alexander（ベラルーシ）、Lin Wen-Cheng（台湾）
＜テコンドー（女子４７㌔以下級）＞
金メダル：Fomenko Viktoria（ロシア）
銀メダル：Torrontegoi ELaia（スペイン）
銅メダル：Kumar Kavita（オーストラリア）、Thome Amanda（アメリカ）
＜テコンドー（女子７２㌔超級）＞
金メダル：Kim Soon-ki（韓国）
銀メダル：Zhurauskaya Maryia（ベラルーシ）
銅メダル：Wang Daqing（中国）、Castro Danuza（ブラジル）
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